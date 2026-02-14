Operativos en Carnaval: Interpol y Migración activan rigurosos controles en Santa Cruz

La Interpol ha iniciado el operativo ‘Carnaval con seguridad’ en cumplimiento a la orden de operaciones 05/2026 emitida desde la sede en La Paz.

El Cnel. Ramón Araúz, director de Interpol, explicó que "se están intensificando los controles tanto en las terminales terrestres como aéreas, es decir, Terminal Bimodal y el aeropuerto Viru Viru".

Las inspecciones se extenderán a hoteles, centros turísticos y cualquier lugar de aglomeración para verificar el estatus de ciudadanos extranjeros. "La finalidad es identificar personas que puedan tener antecedentes o hayan cometido hechos delictivos, como también si tuvieran alguna notificación internacional", enfatizó Araúz.

Además de la fiscalización, los oficiales están brindando información preventiva a los visitantes para asegurar que su estadía en el país sea placentera.

El director de la unidad instó a los viajeros a mantener contacto con las autoridades, recordando que "pueden comunicarse con Radio Patrullas 110" ante cualquier emergencia.

Por su parte, la Dirección de Migración confirmó que el personal está listo para proceder legalmente contra quienes presenten irregularidades documentales. Representantes de la institución aseguraron que "con personas aprehendidas, se les designarán sus debidas multas dando cumplimiento a nuestra normativa vigente".

