La Paz: Interpol detiene a dos personas por irregularidades en sus documentos

En esta jornada de inicio del fin de semana de las actividades por el carnaval, la Policía Boliviana junto a Interpol realizaron un operativo de control en alojamientos y hospedajes para verificar los documentos de los huéspedes en la ciudad de La Paz.

En la intervención se detuvo a dos personas: un ciudadano indocumentado y al administrador del lugar por no tener los documentos de identidad en orden.

El director departamental de Interpol informó que en el momento de la revisión se detuvo en un hospedaje a un sujeto indocumentado que tenía en su posesión pertenencias que no pudo justificar su tenencia; el mismo fue derivado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para la investigación respectiva.

“Se están realizando los controles en diferentes centros de hospedaje; esta mañana se ha procedido al arresto de dos personas. “Una indocumentada que se encontraba con una serie de pertenencias que no pudo justificar su tenencia”, declaró el director.

El segundo detenido sería el administrador del lugar por no cumplir con los registros adecuados y recepción de personas sin documentos. Este fue derivado a conciliación ciudadana para revisar su caso.

Las autoridades recomiendan a toda la población nacional y extranjera que deben portar sus documentos para evitar contratiempos en los operativos de revisión que serán permanentes en estas épocas de carnaval a nivel nacional.

