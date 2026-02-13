Oruro: detectan menores sin documentos en operativos por Carnaval

En cumplimiento al Plan Estratégico Interinstitucional de Seguridad “Unidos por el Carnaval de Oruro 2026”, la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), en coordinación con Interpol Oruro, ejecutó operativos de control en alojamientos y terminales de buses.

El objetivo fue verificar la presencia de extranjeros indocumentados y prevenir situaciones de riesgo en menores de edad, durante el desarrollo de las actividades carnavaleras.

Menores sin documentación

Durante los operativos en terminales, se identificó a menores de edad que intentaban viajar sin la documentación correspondiente, pese a estar acompañados por uno de sus progenitores o familiares.

Ante esta situación, los menores fueron derivados a las oficinas de la DIO para la regularización de sus documentos y la verificación de su situación legal.

Controles en alojamientos

En los operativos realizados en hostales y alojamientos, las autoridades informaron que no se detectaron irregularidades relacionadas con la permanencia de ciudadanos extranjeros.

Estos controles permitieron descartar casos de estadía ilegal o posibles vulneraciones de derechos.

Controles permanentes

La Dirección de Igualdad de Oportunidades advirtió que los operativos se mantendrán de manera permanente durante el Carnaval, con el fin de:

Proteger a menores y población vulnerable

Prevenir trata y tráfico de personas

Garantizar un entorno seguro para visitantes y residentes

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

