Declaran en reserva el caso del pastor peruano acusado de estupro en Santa Cruz

Un juez de la Villa Primero de Mayo determinó declarar en reserva la audiencia cautelar del pastor peruano Marco Antonio Núñez del Arco, acusado de estupro agravado y violencia familiar y/o doméstica.

La decisión fue asumida tras la instalación de la audiencia, ordenando que solo permanezcan en la sala las partes involucradas y los investigadores, debido a la naturaleza sensible del caso.

“El juez ha declarado en reserva la audiencia del pastor”, informó la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, María Inés Galvis, al salir del juzgado.

“Esperamos que se actúe con transparencia y que se cumpla la ley”, agregó.

Por su parte, el asesor legal Juan Vargas explicó que, en casos de violencia sexual, la autoridad judicial tiene la facultad de restringir el acceso a la información para proteger a las víctimas.

“El juez Esteban Loza declaró el caso en reserva, lo que significa que solo las partes podrán conocer los actuados y decisiones que se adopten”, señaló.

Vargas precisó que el delito investigado es estupro agravado, debido al vínculo familiar entre el acusado y la víctima, lo que agrava la situación jurídica del denunciado.

“Entendemos la reserva en este tipo de casos, especialmente cuando involucran a menores, pero también genera preocupación. Por eso realizamos acompañamiento permanente a la víctima”, sostuvo.

Audiencia con participación virtual

La audiencia se desarrolla en el Juzgado 11° a cargo del juez Loza, con la presencia de la defensa del acusado, representantes del Ministerio Público, la Defensoría y el abogado de la víctima.

La denunciante participa de manera virtual, ya que actualmente se encuentra en Perú.

El pastor fue trasladado cerca de las 08:30 de este viernes para comparecer por una segunda denuncia en su contra, relacionada con hechos similares al primer caso. Aunque uno de los procesos fue rechazado inicialmente, el nuevo proceso continuará su curso legal.

Las autoridades no descartan nuevas actuaciones en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play