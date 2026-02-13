Este viernes vence el plazo para el resarcimiento a las víctimas del caso Hotel Las Américas

Este viernes 14 de febrero vence el plazo para que el Estado boliviano cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y concrete la reparación económica y psicológica a las víctimas del caso conocido como “Hotel Las Américas” o “Terrorismo”.

El caso se remonta al operativo policial del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, donde murieron Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi. Durante el operativo, varias personas fueron detenidas y denunciaron torturas y detenciones prolongadas, que en algunos casos se extendieron entre seis y 10 años.

En octubre de 2024, la CIDH concluyó que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida y la integridad personal de las víctimas, e instó a cumplir con medidas de reparación integral, atención en salud física y mental, investigaciones efectivas y acciones preventivas para evitar que hechos similares se repitan.

Juan Carlos Guedes, uno de los 39 procesados y posteriormente absueltos, exhortó al Gobierno a cumplir con estas disposiciones y advirtió que, de persistir un incumplimiento, asumirá la defensa legal del expresidente Evo Morales, a quien señala como responsable político de las violaciones denunciadas.

Durante la gestión del expresidente Luis Arce, el Gobierno boliviano solicitó una ampliación de plazo para cumplir con las recomendaciones, con el objetivo de evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica. Ahora, con el vencimiento del término, la decisión de continuar con la reparación o enfrentar un juicio internacional queda en manos del Estado.

Con información de ABI.

