Comadres en Cochabamba deja dos casos de violencia y hechos de robo

Durante la celebración del Jueves de Comadres, la directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Cynthia Prado, informó que los operativos de control dejaron como saldo dos casos de violencia contra la mujer, uno físico y otro psicológico, que actualmente se encuentran siendo procesados.

De acuerdo al informe preliminar, ambos hechos se registraron en la zona sur de la ciudad y estuvieron relacionados con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Las personas involucradas son adultas y se aguarda que se encuentren en condiciones adecuadas para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Asimismo, precisó que se reportó dos hechos de robo y hurto protagonizados por adolescentes en la zona oeste de la ciudad, que fueron derivados a instancias especializadas para su atención.

Durante los controles, sostuvo que también se encontró a un niño deambulando en inmediaciones de un puente y a otro menor en compañía de personas que consumían bebidas alcohólicas, situaciones que fueron atendidas de inmediato por el personal municipal.

Prado explicó que los operativos se realizaron de manera conjunta con la Intendencia Municipal, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y se recomendó a los jóvenes recomendaciones para garantizar un retorno seguro a sus hogares.

Mira la programación en Red Uno Play