¡Alista el paraguas! Lluvias y tormentas este viernes en varias regiones del país

Las condiciones meteorológicas para este viernes estarán marcadas por inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.

Red Uno de Bolivia

13/02/2026 6:39

Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 13 de febrero se prevé un clima con nubosidad y tormentas eléctricas en algunas regiones del oriente boliviano.

 

Occidente
En el occidente del país, se esperan cielos nubosos con probabilidad de lluvias y clima templado durante el día.

  •     La Paz tendrá tormentas eléctricas, con probabilidad de lluvias. Las temperaturas estarán entre 8°C y 23°C.

  •     El Alto tendrá condiciones similares a La Paz, con una mínima de 5°C y máxima de 19°C.

  •     Oruro: Sin probabilidad de chubascos con cielo poco nuboso, con temperaturas entre 6°C y 23°C.

  •     Potosí: Cielo nuboso todo el día y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 21°C.

 

Valles
La región de los Valles presentará cielos nubosos en distintos momentos de la jornada.

  •     Cochabamba presentará cielo nuboso con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 15°C y 29°C.

  •     Sucre: Cielo nuboso, sin probabilidad de lluvias, con valores entre 12°C y 23°C.

  •     Tarija: Tormenta eléctrica, con temperaturas que irán de 16°C a 31°C, con alta probabilidad de lluvias.

 

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevén tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias, con temperaturas elevadas.

  •     Santa Cruz: Chubascos aislados, con temperaturas entre 23°C y 31°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.

  •     Trinidad: Se prevé una jornada con tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias, una mínima de 23°C y máxima de 29°C.

  •     Cobija: Tendrá tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 22°C y 30°C.

