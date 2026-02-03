¿Lluvias y sol?: Así estará el clima hoy en Santa Cruz

Santa Cruz vivirá este martes 3 de febrero una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con presencia de nubes, altas probabilidades de lluvias y ráfagas de viento que superarán los 60 kilómetros por hora.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como El Señor del Clima, informó en su reporte meteorológico semanal #239 que los cielos estarán “mayormente nublados a parcialmente cubiertos”, mientras que las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23 °C y una máxima de 30 °C en la capital cruceña.

“Las probabilidades de chubascos durante el día son bastante altas”, advirtió el especialista, quien también alertó sobre la intensidad de los vientos, lo que implica tomar previsiones ante posibles contingencias.

Una semana marcada por la inestabilidad

El panorama no cambiará mucho en los próximos días. Según el pronóstico general, Santa Cruz atravesará una semana calurosa, húmeda y con lluvias persistentes en gran parte del departamento.

Las precipitaciones comenzaron desde la madrugada del lunes y se espera que continúen durante la mayor parte de la semana. A esto se suma el ingreso de vientos del norte, que provocará un ascenso gradual de las temperaturas máximas hasta alcanzar su punto más alto el viernes 6 de febrero.

Las máximas previstas por región son:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: hasta 35 °C

Valles cruceños: hasta 31 °C

Cordillera y Chiquitania: hasta 37 °C

Alerta por sensación térmica elevada

La alta humedad será un factor clave estos días. Alpire explicó que esta condición provocará una sensación térmica al menos 5 °C superior a la temperatura real. Es decir, si el termómetro marca 35 °C, el cuerpo podría percibir hasta 40 °C, generando un ambiente sofocante.

Esta situación mejorará levemente el sábado 7, cuando se prevé un cambio eventual de vientos hacia el sur, acompañado de lluvias y un leve descenso de temperaturas. Sin embargo, el domingo retornarán los vientos del norte.

Pronóstico por provincias

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Se esperan mínimas de 22 °C y máximas de 35 °C. Los vientos del norte alcanzarán ráfagas de hasta 60 km/h entre martes y jueves. Los cielos estarán mayormente nublados, con lluvias durante la semana.

Valles cruceños

Las temperaturas variarán entre 12 °C y 31 °C. Habrá ráfagas de hasta 40 km/h y cielos nublados, con chubascos y lluvias frecuentes.

Cordillera

Se prevén mínimas de 19 °C y máximas de 37 °C. Los vientos del norte llegarán a 40 km/h y las lluvias serán más notorias al inicio y al final de la semana.

Chiquitania

Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 37 °C. Las ráfagas podrían superar los 60 km/h, especialmente en Chiquitos y Ñuflo de Chávez. Se esperan lluvias durante toda la semana.

