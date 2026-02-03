Mujer fue rescatada en Yapacaní tras casi 24 horas de secuestro; autores usaban ropa policial y siguen prófugos

Luego de casi 24 horas de intensa labor investigativa, la Policía logró rescatar a una mujer de 55 años que había sido secuestrada en el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz.

El operativo estuvo a cargo de un grupo de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Yapacaní, con apoyo de personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), que se trasladó hasta el lugar para reforzar las tareas de búsqueda.

Según el informe preliminar, la víctima fue privada de su libertad por al menos cuatro personas encapuchadas, quienes vestían indumentaria policial. El hecho ocurrió en la zona de la nueva circunvalación del municipio, durante la mañana del pasado lunes.

Tras un trabajo de inteligencia, la Policía logró dar con el paradero de la mujer en una zona boscosa y de difícil acceso, específicamente en la comunidad Campo Víbora. La víctima fue rescatada y trasladada bajo resguardo policial.

El Comandante Departamental de la Policía, David Gómez, informó de manera preliminar que la mujer se encuentra estable y bajo custodia, mientras continúa la etapa investigativa. Aunque presenta algunos signos de violencia, su estado de salud no reviste gravedad.

Asimismo, se confirmó que la Policía ya habría identificado a los presuntos autores del secuestro, quienes hasta el momento permanecen prófugos. El Ministerio Público abrió de oficio una investigación por el delito de secuestro y se espera que cerca del mediodía se brinde una conferencia de prensa con mayores detalles del operativo y los avances del caso.

