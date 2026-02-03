"¡Total injusticia!": Familia del menor agredido rechaza los 90 días de detención preventiva

La familia del adolescente de 15 años que fue agredido durante una pelea de boxeo manifestó su total rechazo a la detención de solo 90 días para el aprehendido, calificándola como un acto de favorecimiento hacia el acusado. Yasmani Núñez, padre de la víctima, denunció que la justicia ignoró la gravedad del daño causado al menor que hoy se debate entre la vida y la muerte.

Con una fotografía de su hijo en terapia intensiva, Núñez lamentó que el entrenador sacara al joven de su casa sin consentimiento para llevarlo a un destino fatal.

"Él lo llevó a otro gimnasio para que le pase esto; nosotros pedíamos 180 días de detención hasta que se esclarezca el caso", afirmó indignado.

El reporte médico es desgarrador y anticipa consecuencias permanentes debido a la hemorragia cerebral y la compleja cirugía de cráneo realizada.

"El médico nos ha dicho que no será el mismo por los golpes en la cabeza; mi hijo quedará con secuelas y aún no reacciona", explicó el progenitor.

Ante la falta de recursos para costear las recetas diarias, los familiares apelaron nuevamente a la solidaridad de la ciudadanía. La búsqueda de justicia continúa mientras esperan una evolución favorable en el estado crítico del menor.

