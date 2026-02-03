Manuel Saavedra cuestiona gestión municipal por el desayuno escolar

El candidato a la Alcaldía, Manuel Saavedra, lanzó duras críticas contra la actual gestión municipal por la ejecución del programa de desayuno escolar, al que calificó como deficiente, improvisado y carente de planificación.

Saavedra afirmó que este año los estudiantes de secundaria no recibirán desayuno escolar, sin que las autoridades hayan explicado los motivos. En el caso de primaria, señaló que de los 32 lotes previstos, solo 12 fueron adjudicados, limitando la ración a galletas secas, sin complemento líquido.

“Eso es lo que le están dando el desayuno escolar a nuestros chicos. No hay ración líquida, no hay con qué pasen esa galleta seca”, cuestionó.

El candidato también observó que el contrato vigente solo contempla la provisión del alimento hasta octubre, pese a que las clases se extienden hasta diciembre, dejando sin cobertura a los estudiantes durante casi dos meses.

“Sería bueno que expliquen qué va a pasar con esa merienda, porque ya no le vamos a llamar desayuno escolar si solo es ración seca”, sostuvo.

Saavedra calificó la situación como una muestra de irresponsabilidad e incapacidad administrativa, y remarcó que los procesos de contratación debieron iniciarse desde el año anterior para evitar este tipo de problemas.

“Lo que deberían hacer es iniciar los procesos desde septiembre del año pasado, para garantizar que el desayuno escolar esté listo cuando empiezan las clases y que sea un producto de calidad”, afirmó.

Finalmente, el candidato aseguró que a partir del 22 de marzo comenzará un nuevo ciclo en la ciudad.

“Se acaba un ciclo oscuro de corrupción, ineficiencia e incapacidad, y empieza uno de trabajo, honestidad y transparencia, donde nuestros niños nunca más se queden sin desayuno escolar”, concluyó.

