La Alcaldía de Cochabamba, por disposición de un Tribunal de Garantías, definió este lunes aplicar una tarifa provisional de Bs 2 para el transporte público en beneficio de personas adultas mayores, mientras se realiza un estudio actualizado de costos del servicio urbano.

El director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, señaló que esta medida busca mantener la proporcionalidad y proteger la economía de las personas de la tercera edad.

“Dando cumplimiento a la determinación de la Sala del Tribunal de Garantías, se ha logrado establecer que la tarifa provisional para este grupo poblacional debe ser un máximo de Bs 2. La tarifa para adultos en general será de Bs 3 mientras se concluye el estudio de costos”, indicó.

Rojas mencionó que la determinación se aplica desde este lunes y será socializada con el transporte libre y federado, quienes deberán informar a sindicatos y asociaciones para garantizar el cumplimiento de estas tarifas provisionales.

El estudio de costos, que se elaborará con la participación de diversos actores del sector, tomará en cuenta factores como precios en distribuidoras y almacenes, con el objetivo de reflejar con precisión el impacto económico real en la tarifa de transporte, puntualizó.

Con esta medida, remarcó que la Alcaldía busca equilibrar la situación del transporte público con la capacidad de pago de los usuarios, asegurando un servicio accesible mientras se consolida un análisis integral y definitivo de los costos.



