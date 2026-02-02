Transporte libre protesta por la calidad del combustible en Cochabamba

Un grupo de transportistas realizó una protesta frente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Cochabamba, denunciando problemas con la calidad de la gasolina que se comercializa en el país.

Los choferes bloquearon calles aledañas a la plaza Colón y tomaron las oficinas de la ANH, mientras esperan una respuesta de las autoridades.

El dirigente del Transporte Libre de Cochabamba, Mario Ramos, afirmó que el combustible no cumple con los estándares adecuados, lo que estaría provocando daños en los motores de vehículos del transporte público y privado.

Aseguró que se presentó reclamos previos sin recibir respuesta satisfactoria, por lo que determinó salir a protestar.

“Nos hemos manifestado porque los problemas no se han subsanado, los motores siguen dañándose y las pérdidas son totales. Queremos una certificación desde el origen para saber si el problema está en los surtidores, en la refinería o en otra etapa”, remarcó.

Los transportistas advirtieron que podrían tomar nuevas medidas si sus demandas no son atendidas, y se mantienen firmes hasta conseguir soluciones.

Por su parte, YPFB aseguró que los combustibles líquidos cumplen con estándares de calidad y pasan por controles técnicos en toda la cadena logística: producción, transporte, almacenamiento y despacho.

El gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, Carlos Cuéllar Pinto, señaló que refinerías y plantas certifican la calidad mediante laboratorios y normas internacionales, garantizando la confiabilidad del suministro.

