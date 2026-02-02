Autoridades inauguran año escolar en Santa Cruz con énfasis en seguridad

En la unidad educativa 'Alfonso Escalante', ubicada en el cuarto anillo de la zona de la avenida La Salle, se realizó la inauguración del año escolar en Santa Cruz, un acto que contó con la presencia de autoridades policiales y representantes de la Dirección de Educación.

El evento comenzó con la entonación del Himno Nacional y del Himno Cruceño, marcando el inicio oficial de las actividades académicas del año.

Durante el acto, la Policía brindó información a docentes, estudiantes y padres de familia sobre el plan de seguridad implementado para las unidades educativas, con el objetivo de garantizar un entorno seguro dentro y alrededor de los colegios.

Las autoridades destacaron la importancia de la coordinación entre la comunidad educativa y la Policía para prevenir incidentes y fortalecer la protección de los estudiantes durante el desarrollo de las clases.

La Resolución Ministerial 01/2026, que regula la gestión educativa 2026, incorpora nuevas disposiciones de seguridad obligatorias para proteger a los estudiantes en unidades educativas fiscales y de convenio.

Entre las principales medidas, se establece que los colegios deberán gestionar ante los Gobiernos Autónomos Municipales la instalación de cámaras de vigilancia, como parte del cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

