El regreso más doloroso: las cuatro niñas bolivianas víctimas del incendio llegan a casa

El fuego les robó el futuro en un pasaje lejano de Chile, pero el destino ha permitido que hoy vuelvan a su país natal. Jaqueline, Tania, Gilda y Anil arribaron en pequeños ataúdes blancos, como si el color de la pureza intentara borrar las huellas del incendio que las consumió en Melipilla, Chile.

Lidia, la madre que luchó contra las llamas con sus propias manos, aterrizó en La Paz cargando un dolor que ninguna repatriación podrá sanar. Entre sollozos y el estruendo de los motores, los restos de sus cuatro hijas iniciaron el ascenso final hacia los Yungas para encontrar la paz definitiva en El Choro.

La Cancillería boliviana acompañó este vía crucis administrativo y emocional, cubriendo los gastos de un traslado.

“Hemos brindado, desde el momento del suceso, toda la colaboración desde la Cancillería (...) incluso para poder concretar esta repatriación”, expresó el canciller Fernando Aramayo.

Aunque las heridas físicas de Lidia sanen, el vacío de cuatro camas vacías la acompañará cuando deba regresar a Chile para intentar renacer de sus propias cenizas. Hoy, la tierra paceña se abre con ternura para recibir a sus cuatro pequeñas, cerrando un capítulo de tragedia que ha unido en llanto a dos naciones.

Mira la programación en Red Uno Play