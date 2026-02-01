Regresan a casa: Bolivia recibe a las cuatro hermanitas fallecidas en Chile

Tras un mes del fatídico incendio en Melipilla, los restos de Jaqueline, Tania, Gilda y Anil finalmente arribaron a Bolivia para recibir sepultura en su natal comunidad de El Choro. Los pequeños ataúdes aterrizaron hoy en La Paz a las 14:20 horas, marcando el fin de una dolorosa espera marcada por complejos peritajes forenses en territorio chileno.

La tragedia ocurrió el pasado 1 de enero, cuando una explosión de garrafas consumió la vivienda colectiva donde residía la familia de Lidia Z. La madre, quien sobrevivió con quemaduras tras intentar rescatar a sus hijas, acompañó el traslado de los cuerpos con el apoyo logístico del Estado boliviano.

El proceso de repatriación fue gestionado por la Cancillería, entidad que cubrió la totalidad de los gastos de traslado y brindó asistencia psicológica a los deudos.

“Hemos brindado, desde el momento del suceso, toda la colaboración desde la Cancillería (...) incluso para poder concretar esta repatriación”, afirmó oficialmente el canciller Fernando Aramayo.

Se espera que, tras el entierro en el norte paceño, la madre retorne a Chile para intentar reconstruir su vida bajo un compromiso de regularización migratoria. El destino final de las menores será la tierra de sus raíces, cerrando así un capítulo de profunda consternación para la comunidad boliviana en el exterior.

