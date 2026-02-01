La noche de este sábado se registró un incendio en las inmediaciones del mercado Antiguo La Ramada. El siniestro movilizó a unidades de Bomberos para evitar una tragedia mayor en la concurrida zona comercial.

Según los informes preliminares y testimonios de personas que se encontraban en el lugar, las llamas comenzaron alrededor de las 21:00 horas en un puesto de venta. La Dirección Departamental de Bomberos acudió al llamado de emergencia, constatando que el fuego afectaba a un edificio donde funciona un centro comercial.

El Teniente de Bomberos de la Policía, Amador Gustavo Vedia Sánchez, informó que la causa probable del incidente fue un cortocircuito en el sistema eléctrico del inmueble.

A pesar de la voracidad de las llamas, las autoridades confirmaron que no se reportaron daños personales ni personas atrapadas, ya que los locales se encontraban cerrados al momento del incidente. Los propietarios llegaron al lugar minutos después para intentar rescatar sus pertenencias.

Entre los daños materiales más significativos se reportan bicicletas, electrodomésticos y daños en los accesos del local tras el ingreso forzado de los equipos de rescate.

La intervención de los bomberos fue crucial para contener el fuego dentro de la estructura afectada. Para sofocar las llamas, se utilizaron aproximadamente 20,000 litros de agua, logrando enfriar la zona y evitar que el incendio se propagara a los puestos colindantes.

"Se pudo evidenciar que efectivamente había un incendio estructural... posiblemente provocado por un cortocircuito. No había personas en el lugar; los dueños llegaron directamente a ver los daños", declaró el Teniente Vedia Sánchez.

