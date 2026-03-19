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Policial

Encuentran una base logística de Marset en Portachuelo, tras operativos

Tras penetrar una zona de difícil acceso, la Policía realizó hallazgos que serán sumados a la investigación.

Ximena Rodriguez

19/03/2026 19:32

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Las fuerzas de seguridad intensificaron los operativos en la zona norte del departamento de Santa Cruz, logrando desarticular un punto estratégico de la organización liderada por Sebastián Marset en las proximidades de Portachuelo. Tras una compleja incursión en terrenos de difícil acceso, los efectivos detectaron una infraestructura oculta que integraba una pista de aterrizaje clandestina, un hangar y un centro de acopio de sustancias ilícitas.

En el interior de este búnker altamente equipado, las autoridades procedieron al secuestro de un arsenal de armas de fuego y dispositivos tecnológicos de última generación destinados a la vigilancia. El hallazgo también incluyó importantes reservas de combustible de aviación, elementos que confirman la logística aérea empleada por este grupo criminal para el tráfico internacional de estupefacientes.

Foto: Red Uno.

 

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