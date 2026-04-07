Embajada de EE.UU. felicita a César Dockweiler y destaca reunión con Debra Hevia

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia felicitó al alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, y confirmó una reunión entre la jefa de misión, Debra Hevia, y la nueva autoridad municipal.

A través de sus redes sociales, la legación diplomática destacó el encuentro como un primer acercamiento para abordar temas de interés común para la ciudad.

Apuntan a cooperación

Según el comunicado, durante la reunión se dialogó sobre el futuro de La Paz y la posibilidad de identificar áreas de colaboración conjunta.

“Estamos listos para hallar áreas de futura colaboración y fortalecer nuestros lazos”, señala el mensaje difundido por la embajada.

Relación bilateral

El encuentro forma parte de los esfuerzos por fortalecer la relación entre Estados Unidos y las autoridades locales, en el marco de la cooperación institucional y el desarrollo urbano.

Contexto político

La reunión se da tras la reciente elección municipal en La Paz, donde Dockweiler fue elegido como alcalde, abriendo una nueva etapa en la gestión edil.

Desde la embajada remarcaron su disposición de trabajar de manera conjunta con las autoridades electas, en beneficio de la población paceña.

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