¿Gastos por impulso? Así puedes romper el círculo de la pobreza

El especialista en finanzas familiares, Ruddy Sanguino, explicó en el programa El Bañanero uno de los problemas más comunes que afecta al bolsillo de muchas familias: el llamado “círculo financiero de la pobreza”, una dinámica que impide ahorrar y genera endeudamiento constante.

Según el experto, este círculo está compuesto por cuatro elementos clave.

El primero es la generación de ingresos, una etapa en la que —aclara— no existe problema. Sin embargo, el conflicto comienza cuando esos ingresos se destinan a gastos emocionales, sin planificación ni presupuesto, lo que provoca que el dinero “se vaya como agua”.

El tercer componente es la deuda. Sanguino señala que muchas personas gastan no en función de sus necesidades, sino para aparentar un nivel de vida superior al que realmente pueden sostener. Esta diferencia entre ingresos y gastos obliga a recurrir al crédito, generando un déficit permanente.

Finalmente, el círculo se cierra con la falta de ahorro. Al gastar más de lo que se gana, las familias no logran guardar dinero ni para emergencias ni para invertir, perpetuando así su situación financiera.

¿Se puede salir de este ciclo?

El especialista asegura que sí es posible, siempre que se apliquen tres medidas fundamentales.

La primera es elaborar un presupuesto priorizado que permita no solo registrar gastos, sino también darles dirección. La segunda consiste en eliminar los gastos emocionales, aquellos que responden a impulsos más que a necesidades reales.

La tercera recomendación es tomar decisiones financieras basadas en información y no en creencias heredadas o emociones. “Si aplicamos estas tres acciones, podemos romper el círculo y entrar en una etapa de prosperidad”, afirmó.

Sanguino también sugirió una técnica sencilla para evitar compras impulsivas: esperar uno o dos días antes de adquirir un producto. Si después de ese tiempo sigue siendo necesario, entonces se trata de una compra racional.

El mensaje es claro: con planificación, disciplina y decisiones conscientes, es posible mejorar la salud financiera del hogar y lograr que el dinero alcance hasta fin de mes.

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