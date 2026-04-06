Aditivos: ¿cuál es la mejor forma de usarlos para cuidar el motor?

Ante los recientes problemas reportados en vehículos, expertos en mecánica automotriz recomiendan el uso responsable de aditivos para evitar daños mayores en los motores, especialmente en sistemas como válvulas e inyectores.

Fernando Alvarado, especialista en el área, explicó que existen distintos tipos de productos, como elevadores de octanaje, limpiadores de válvulas y limpiadores de inyectores, cada uno con una función específica según la afectación del vehículo.

“Lo que hay que tener cuidado es la dosificación del producto, porque no se puede aplicar en exceso”, señaló.

El experto indicó que, debido a la posible contaminación en el combustible, se ha recomendado principalmente el uso de limpiadores de válvulas, ya que es una de las zonas donde más se acumula carbonilla.

Asimismo, detalló que la dosificación debe realizarse en función a la cantidad de combustible en el tanque, siguiendo estrictamente las indicaciones de cada producto.

“Hay productos que están diseñados para 70 u 80 litros, entonces se debe calcular la proporción para no generar daños”, explicó.

En cuanto a los trabajos de mantenimiento, se están aplicando procesos de descarbonización mediante equipos especializados que permiten limpiar el motor sin necesidad de desarmarlo completamente.

“Si no hay daño en las válvulas, el trabajo toma entre uno a dos días y representa un menor costo para el cliente”, añadió.

El especialista también alertó sobre un incremento en la demanda de servicios mecánicos, señalando que diariamente reciben múltiples solicitudes de atención por fallas en vehículos.

En ese contexto, recomendó a la población acudir a talleres especializados y evitar el uso indiscriminado de aditivos, ya que una mala aplicación podría generar mayores daños en los motores.

“Cada día hay entre cuatro a cinco vehículos que presentan problemas”, afirmó.

Las autoridades y expertos coinciden en que el mantenimiento adecuado y el asesoramiento técnico son clave para prevenir afectaciones en los vehículos.

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