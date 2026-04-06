Balacera en Paurito: 13 aprehendidos, entre ellos extranjeros, tras enfrentamiento con la Policía

Un operativo policial ejecutado en la zona del Plan 3000 derivó en momentos de alta tensión luego de que efectivos fueran recibidos a balazos al intentar intervenir un inmueble en el barrio Reja Blanca, en cercanías del exvertedero a Normandía.

De acuerdo con reportes preliminares, agentes de inteligencia de la Policía llevaron adelante la intervención en un domicilio donde se encontraban varias personas reunidas. Al ingreso de los uniformados, se registraron disparos, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

Testigos relataron que algunos de los ocupantes del inmueble intentaron escapar saltando la barda de la propiedad; sin embargo, fueron rápidamente cercados por los efectivos policiales, quienes lograron controlar la situación y proceder con las aprehensiones.

Balacera en Paurito: Policía es recibida a tiros y aprehenden a 13 personas. FOTO: Romer Castedo, periodista Red Uno.

El saldo del operativo fue de 13 personas arrestadas, entre ellas 11 de nacionalidad colombiana y 2 bolivianos, además de una mujer que también se encontraba en el lugar. Todos permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades indicaron que se busca establecer a qué actividades se dedicaban los implicados y si tuvieran vínculos con organizaciones delictivas, extremo que será esclarecido en un informe oficial que se espera en las próximas horas.

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