Cochabamba: aprehenden a dos implicados en intento de robo en aeropuerto

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó sobre la aprehensión de dos individuos implicados en un intento de robo con arma de fuego en inmediaciones del aeropuerto internacional Jorge Wilstermann.

El hecho ocurrió cerca de las 09:00 en la avenida Killman el viernes 3 de abril, en la zona sur de la ciudad, cuando un guardia de seguridad de una línea aérea detectó a dos sujetos merodeando y manipulando una motocicleta en predios del aeropuerto y las antiguas instalaciones del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

Al percatarse de la situación, el personal de seguridad intervino y logró retener a uno de los sospechosos. Sin embargo, el segundo implicado realizó dos disparos con un arma de fuego para facilitar su fuga, sin que se registraran personas heridas.

Tras la alerta, efectivos de la Felcc, en coordinación con unidades de la EPI Sur y el DACI, activaron un operativo que permitió la aprehensión de Walter Darío H. C., de 18 años, quien fue trasladado a dependencias policiales.

Posteriormente, mediante labores investigativas, se logró identificar y capturar al segundo implicado, Alfredo A., en el municipio de Sacaba.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y se sometieron a un procedimiento abreviado. Uno de los implicados fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que el otro recibió una sentencia de siete años.

La Policía destacó la rápida acción coordinada que permitió evitar un hecho de mayor gravedad y reiteró su compromiso en la lucha contra la delincuencia.

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