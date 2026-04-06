Víctimas fueron ejecutadas con disparos en la cabeza antes de ser carbonizadas, según la Fiscalía

El hallazgo de tres cuerpos carbonizados en un domicilio del municipio de El Torno, en Santa Cruz, dio un giro dramático tras los resultados de las autopsias: las víctimas fueron ejecutadas con disparos de arma de fuego antes de ser quemadas.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que los exámenes forenses establecieron que los fallecidos presentaban impactos de bala, dos de ellos en la cabeza y uno en el cuerpo, lo que confirma que se trata de un caso tipificado como asesinato.

“El hecho inicialmente fue reportado por vecinos que escucharon una explosión dentro del inmueble, presuntamente causada por una garrafa. Sin embargo, al constituirse las autoridades, se evidenció que las víctimas habían sido ejecutadas previamente”, explicó la autoridad.

Las investigaciones también revelan que al menos dos de las víctimas estaban maniatadas al momento de su muerte, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución planificada.

Avances en la investigación

El Ministerio Público confirmó que una persona ya fue aprehendida por su presunta participación en el caso, bajo la figura de complicidad en grado de asesinato. Según las primeras indagaciones, el sospechoso habría colaborado en el traslado de las víctimas, posiblemente en calidad de conductor.

“Existen elementos que hacen presumir que hubo participación de terceros en la logística del crimen”, señaló Mariaca, quien agregó que el aprehendido será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas.

Víctimas aún sin identificar plenamente

Las autoridades también informaron que una de las víctimas sería de nacionalidad peruana, mientras que las otras dos aún no han sido identificadas oficialmente.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Jhonny Coca, indicó que se trabaja en la verificación de identidades y en la recolección de mayores evidencias.

Dos hipótesis en reserva

La Policía confirmó que maneja al menos dos hipótesis sobre el móvil del crimen; sin embargo, por la gravedad del caso y el avance de las investigaciones, estas se mantienen en reserva.

“Se trata de un hecho complejo. Tenemos avances importantes, pero la información será manejada con cautela hasta esclarecer completamente lo ocurrido”, señaló Coca.

Contexto del hecho

De acuerdo con testimonios de vecinos, la vivienda donde se produjo el hallazgo había sido alquilada hace aproximadamente un año por una de las víctimas, mientras que las otras dos habrían llegado hace apenas dos meses.

El caso continúa en investigación y no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

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