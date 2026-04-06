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Policial

Dan el último adiós a mujer baleada en la cabeza en Yapacaní; su familia exige justicia

Flora deja en la orfandad a tres hijas, quienes hoy enfrentan el dolor de una pérdida irreparab

Charles Muñoz Flores

06/04/2026 17:04

Entre dolor y pedidos de justicia, despiden a mujer baleada en Yapacaní. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

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El municipio de Yapacaní vive horas de dolor e indignación tras el asesinato de Flora Caihuara Mico, de 51 años, quien perdió la vida luego de recibir un disparo de escopeta en la cabeza. El hecho se registró la noche del sábado 4 de abril en la comunidad Tahuantinsuyo, en el departamento de Santa Cruz.

Los restos de la víctima fueron velados por sus familiares, quienes a las 17:00 de este lunes le darán el último adiós en el cementerio local. Entre lágrimas, sus seres queridos exigen justicia y la sanción máxima para el responsable.

“Pido justicia por mi hermana”, expresó con profunda consternación una de las hermanas de la víctima, quien recordó que Flora mantenía constante comunicación con su familia y tenía planes de visitarlos en los próximos días.

La mujer deja en la orfandad a tres hijas, quienes hoy enfrentan el dolor de una pérdida irreparable. La familia, además, cuestiona las circunstancias en las que el presunto autor del crimen tuvo acceso al arma de fuego, señalando posibles responsabilidades adicionales que deben ser investigadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el principal sospechoso sería un trabajador de un vecino, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho. El hombre fue aprehendido y será puesto ante la autoridad jurisdiccional en las próximas horas, donde se definirá su situación legal por el delito de homicidio.

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