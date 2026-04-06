Santa Cruz activa vacunación: más de 419.000 dosis contra la influenza disponibles

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó la disponibilidad de vacunas contra la influenza en todos los centros de salud del departamento, como parte de las acciones preventivas ante el incremento estacional de casos.

El director del Sedes, Julio César Koca, informó que se cuenta con un total de 419.160 dosis, de las cuales 306.100 están destinadas a adultos y 113.060 a menores de dos años.

“La vacuna es la única forma que tenemos para evitar que esta enfermedad continúe”, afirmó la autoridad.

En cuanto a la situación epidemiológica, Koca señaló que la chikungunya se mantiene en una fase estable, con un promedio de 600 casos semanales.

Respecto a la influenza, indicó que se logró controlar un brote en un hogar de acogida donde se detectaron ocho casos positivos, gracias a una intervención oportuna del personal de salud.

La campaña de inmunización estará dirigida prioritariamente a los grupos vulnerables, entre ellos mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años, niños de seis meses a dos años y personas con enfermedades de base como hipertensión, diabetes o afecciones renales.

Finalmente, la autoridad instó a la población a acudir a los centros de salud y vacunarse de manera oportuna, antes de que se registre un incremento de casos.

“Estamos en tiempo preventivo y no hay que esperar a último momento”, exhortó Koca.

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