Baja la incidencia de chikungunya y suben los casos de influenza en Santa Cruz

La curva epidemiológica del chikungunya muestra una desaceleración en el departamento, según el último reporte del Centro Departamental de Enfermedades.

Las autoridades sanitarias señalan que, tras más de cuatro meses de trabajo continuo, se empieza a evidenciar el impacto de las estrategias implementadas para frenar la propagación del virus transmitido por el mosquito.

Desde el Servicio Departamental de Salud se explicó que el chikungunya es una enfermedad viral cíclica, cuya transmisión depende de la circulación del mosquito vector.

Tras un estudio epidemiológico realizado entre septiembre y octubre, se identificaron las zonas con mayor presencia del insecto y se proyectó que esta enfermedad sería la de mayor incidencia durante la temporada.

A partir de ese diagnóstico, se intensificaron las campañas informativas y las intervenciones en provincias durante más de dos meses. Sin embargo, ante el incremento de casos en el municipio de Santa Cruz, se optó por aplicar una estrategia diferente que permitió contener la situación. Actualmente, las autoridades consideran que se está ingresando en la fase inicial de control de la enfermedad.

En contraste, los casos de influenza han registrado un aumento. Se trata también de una enfermedad viral estacional que este año se habría adelantado, fenómeno que ya se había observado en Europa y que derivó en una primera oleada en diciembre. Ahora se reporta un nuevo incremento de contagios en el departamento.

Los grupos más afectados por la influenza son los menores de cinco y seis años, especialmente escolares. Existe preocupación debido a que en la última semana se reportó una mayor inasistencia en unidades educativas por cuadros respiratorios. Asimismo, se mantiene vigilancia sobre los adultos mayores de 60 y 70 años, considerados población de riesgo ante posibles complicaciones.

En cuanto al abastecimiento de medicamentos e insumos, las autoridades departamentales reconocen dificultades. Señalan que aún no se han concretado los desembolsos necesarios por parte del Ministerio de Salud para realizar las compras correspondientes, lo que podría afectar la capacidad de respuesta ante el incremento de casos.

