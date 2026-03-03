¡Partidazo! Barcelona buscará hoy la remontada ante Atlético de Madrid

Por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey, el FC Barcelona buscará desde las 16:00 escribir una nueva página épica en su historia cuando reciba al Atlético de Madrid en el mítico Spotify Camp Nou, en Cataluña.

Los dirigidos por Hansi Flick saltarán al campo con la misión de remontar el 0-4 encajado en el duelo de ida disputado en el Estadio Metropolitano. El equipo azulgrana está obligado a firmar una actuación perfecta para mantener viva la ilusión copera.

En la previa, Flick fue claro sobre el desafío:

“Tenemos que hacer posible lo imposible”, reconociendo la dificultad de la empresa, pero apelando a la fe y al compromiso de sus jugadores.

Por su parte, el entrenador del Atlético, Diego Simeone, aseguró que su equipo afronta el compromiso sin temor:

“No tenemos miedo del Barcelona, no nos vamos a perder en el miedo ni en suposiciones.”

Posibles alineaciones

FC Barcelona (4-2-3-1 / 4-3-3)

Arquero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde (o Joao Cancelo)

Mediocampistas: Pedri, Dani Olmo, Fermín López / Marc Bernal

Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Atlético de Madrid (4-4-2 / 4-3-3)

Arquero: Musso

Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Nahuel Molina

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Koke, Marcos Llorente, Ademola Lookman / Álex Baena

Delanteros: Julián Álvarez, Alexander Sørloth

El árbitro designado para este encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea, juez internacional español.

Mira la programación en Red Uno Play