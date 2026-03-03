TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Partidazo! Barcelona buscará hoy la remontada ante Atlético de Madrid

El cuadro catalán intentará hoy revertir la goleada 0-4 sufrida en la semifinal de ida frente al conjunto colchonero. 

Martin Suarez Vargas

03/03/2026 9:47

Los jugadores del barcelona, de izquierda a derecha; Fermín, Lamine Yamal (centro) y Ferrán Torrez. Foto: FC Barcelona.
España.

Por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey, el FC Barcelona buscará desde las 16:00 escribir una nueva página épica en su historia cuando reciba al Atlético de Madrid en el mítico Spotify Camp Nou, en Cataluña.

Los dirigidos por Hansi Flick saltarán al campo con la misión de remontar el 0-4 encajado en el duelo de ida disputado en el Estadio Metropolitano. El equipo azulgrana está obligado a firmar una actuación perfecta para mantener viva la ilusión copera.

En la previa, Flick fue claro sobre el desafío:

“Tenemos que hacer posible lo imposible”, reconociendo la dificultad de la empresa, pero apelando a la fe y al compromiso de sus jugadores.

Por su parte, el entrenador del Atlético, Diego Simeone, aseguró que su equipo afronta el compromiso sin temor:

“No tenemos miedo del Barcelona, no nos vamos a perder en el miedo ni en suposiciones.”

Posibles alineaciones

FC Barcelona (4-2-3-1 / 4-3-3)
Arquero: Joan García
Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde (o Joao Cancelo)
Mediocampistas: Pedri, Dani Olmo, Fermín López / Marc Bernal
Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Atlético de Madrid (4-4-2 / 4-3-3)
Arquero: Musso
Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Nahuel Molina
Mediocampistas: Giuliano Simeone, Koke, Marcos Llorente, Ademola Lookman / Álex Baena
Delanteros: Julián Álvarez, Alexander Sørloth

El árbitro designado para este encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea, juez internacional español.

