Oriente Petrolero celebra el regreso de Marcelo Martins: “El hijo volvió a casa”

El jefe de organización y logística de Oriente Petrolero, Javier Silva, expresó su satisfacción por el retorno de Marcelo Martins Moreno al equipo refinero y destacó la importancia del partido disputado en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

“Fue una sensación muy bonita, un reencuentro con el hijo que volvió a casa, Marcelo Martins. Fue el resultado de gestiones que hicimos con la Federación para poder jugar este domingo un partido importante en el Tahuichi. Creo que se merecía que se juegue en nuestra casa”, afirmó Silva.

El dirigente resaltó el ambiente vivido en el estadio y el impacto inmediato del delantero en su redebut. “Se dio la fiesta aquí, ganamos, redebutó Marcelo nuevamente con nosotros, convirtió un gol de penal, acabó el partido y fue una fiesta total. Esperamos que sea un aporte para Oriente Petrolero y el fútbol nacional”, agregó.

Silva también subrayó el peso que tiene Martins dentro y fuera de la cancha. “Fue algo muy bonito que vuelva a jugar en casa, va a ser un aporte muy importante. Se ha reencontrado con la gente y, sobre todo, en el camarín tiene mucho peso”, sostuvo.

Sobre lo que viene para el equipo, el jefe de logística señaló que el plantel deberá demostrar su capacidad fuera de Santa Cruz. “Ahora Oriente va a demostrar lo que es jugar de visitante y esperemos que el profesor sepa elegir a los jugadores para la altura”, indicó.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que Martins vuelva a ser considerado en la selección boliviana, tomando en cuenta las declaraciones del técnico Óscar Villegas, quien señaló que todo jugador en actividad es elegible.

“Marcelo es una opción más porque ya está jugando. No piensen que por su experiencia no puede aportar; es una alternativa para que el cuerpo técnico de la selección lo analice y vea si puede ser un aporte en el repechaje”, concluyó Silva.

