Experto pide investigar los reportes enviados por la torre de control al piloto del avión Hércules

En medio de las investigaciones por el accidente del avión Hércules en El Alto, el capitán Carlos Erick Jaldín, piloto militar con especialidad en investigación y prevención de accidentes aéreos y seguridad de vuelo, afirmó que la aeronave “no tuvo fallas” y que el análisis debe centrarse en la responsabilidad operativa del piloto al mando y en la información crítica que debió brindar la base de control.

Jaldín explicó que, por los elementos conocidos hasta ahora: la lluvia, la granizada y una pista “contaminada” en términos aeronáuticos, la aeronave habría sufrido hidroplaneo, es decir, pérdida de adherencia por agua o granizo, lo que convierte la pista en una “pista de patinaje”.

“Esa es una verdad. Había lluvia, hubo granizo y la pista estaba contaminada. El piloto reporta un resbalín, y las imágenes muestran que la tripulación estaba batallando por mantener el eje de pista”, señaló.

Responsabilidad del piloto

De acuerdo con su análisis, el piloto realizó el circuito de aproximación y, como ocurre en aviación, confió en el asesoramiento de la torre de control de tránsito aéreo.

“Los pilotos confiamos ciegamente en el control de torre. No tenemos capacidad de verificar con certeza la condición real de pista en ese momento”, explicó.

Sin embargo, Jaldín subrayó que el comandante mantiene la responsabilidad final: si la información disponible no garantiza una operación segura, corresponde ejecutar un plan alterno, como frustrar el aterrizaje o desviarse, especialmente en un aeropuerto de alta complejidad como El Alto por su altitud y condiciones atípicas.

Fallas desde tierra

El capitán apuntó también a posibles omisiones en los reportes y alertas desde la base de control, especialmente sobre el estado de la pista.

Indicó que, cuando hay granizo, nieve o acumulación significativa de agua, corresponde publicar una notificación técnica sobre condiciones de pista.

“Debería estar publicado un aviso de condiciones de pista con ese fenómeno. No está. Eso llama la atención”, sostuvo, aclarando que será la comisión oficial la que determine si la torre advirtió al piloto sobre el coeficiente de frenado o si existió alguna omisión en la comunicación.

A su criterio, había margen de tiempo suficiente para inspeccionar y notificar la condición real de pista antes de autorizar el aterrizaje.

“El avión no falló”: aeronave “segura” y con mantenimiento reciente

Jaldín fue enfático al señalar que no se puede atribuir el hecho a una falla mecánica. “El avión no falló. Es un avión súper seguro. No se categoriza por antigüedad, sino por mantenimiento”, indicó.

En su análisis, mencionó que la aeronave habría pasado por una inspección mayor certificada meses atrás, lo que reforzaría su condición de aeronavegabilidad.

“Culpar al factor humano de la nada no podemos permitir. Hay que hablar técnicamente”, concluyó

.

