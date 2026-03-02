Un nuevo hecho de tránsito involucró a un vehículo de transporte público la mañana de este lunes en la avenida Piraí, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Un micro impactó contra una motocicleta, dejando heridos a sus dos ocupantes.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta y su acompañante quedaron tendidos sobre la vía pública, mientras el motorizado de dos ruedas terminó debajo del micro.

Testigos del hecho registraron el momento en video y se escucha a una mujer reclamar: “¿Cómo no va frenar?”. En tanto, un hombre agrega: “No ve que (el semáforo) está en rojo”.

Por su parte, el chofer del micro se disculpó ante las personas que se encontraban en el lugar.

“Es que lo que pasa es que están bajitos mis frenos, van a disculpar”, manifestó.

En las imágenes se observa cómo el conductor de la motocicleta logra ponerse de pie y camina hacia la rotonda, donde se sienta, tomándose el brazo debido al dolor. Su acompañante, también un joven, se levanta y se dirige al mismo sector.

Mientras tanto, el conductor del micro procede a levantar la motocicleta que quedó atrapada bajo la parte frontal del vehículo de transporte público.

Las circunstancias exactas del hecho deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes, quienes determinarán responsabilidades en este nuevo incidente que vuelve a involucrar a una unidad de transporte público en la capital cruceña.

Mira la programación en Red Uno Play