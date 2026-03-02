Intentaron detenerlo, pero aceleró y huyó tras chocar a una moto en Cochabamba

Un conductor protagonizó un violento accidente de tránsito y luego se dio a la fuga en la avenida Capitán Víctor Ustariz, a la altura del kilómetro 4, en la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con imágenes de cámaras de vigilancia, un vehículo de color blanco impactó contra una motocicleta en una intersección regulada por semáforo. A consecuencia del choque, el motociclista, que iba acompañado por una mujer y un niño, perdió el control y cayó al suelo.

En las imágenes se observa que tras el impacto, varias personas intentaron obligar al conductor a detenerse; sin embargo, este aceleró y escapó. En medio del intento por frenarlo, un hombre quedó colgado del vehículo en movimiento y tuvo que soltarse metros más adelante para evitar una tragedia mayor.

El hecho quedó plenamente registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió identificar el motorizado involucrado. Las autoridades policiales informaron que el vehículo está plenamente identificado y que se realizan operativos para dar con el paradero del conductor, quien deberá responder por los delitos que correspondan.

