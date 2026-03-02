TEMAS DE HOY:
Rescatan a menor ACCIDENTE AÉREO Accidente de Tránstio

24ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Intentaron detenerlo, pero aceleró y huyó tras chocar a una moto en Cochabamba

El hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la avenida Capitán Ustariz. El conductor está identificado y es buscado por la Policía.

Cristina Cotari

02/03/2026 6:52

Conductor embiste a motociclista y huye en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Un conductor protagonizó un violento accidente de tránsito y luego se dio a la fuga en la avenida Capitán Víctor Ustariz, a la altura del kilómetro 4, en la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con imágenes de cámaras de vigilancia, un vehículo de color blanco impactó contra una motocicleta en una intersección regulada por semáforo. A consecuencia del choque, el motociclista, que iba acompañado por una mujer y un niño, perdió el control y cayó al suelo.

En las imágenes se observa que  tras el impacto, varias personas intentaron obligar al conductor a detenerse; sin embargo, este aceleró y escapó. En medio del intento por frenarlo, un hombre quedó colgado del vehículo en movimiento y tuvo que soltarse metros más adelante para evitar una tragedia mayor.

 

El hecho quedó plenamente registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió identificar el motorizado involucrado. Las autoridades policiales informaron que el vehículo está plenamente identificado y que se realizan operativos para dar con el paradero del conductor, quien deberá responder por los delitos que correspondan.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD