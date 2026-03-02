Economía confirma que los billetes serie B vuelven a tener valor y libre circulación

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que a partir de este lunes todos los billetes de la serie B, obtenidos de manera legal, vuelven a tener plena validez y pueden circular con normalidad en el país.

Precisó que los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la serie B pueden utilizarse sin restricciones y mantienen el mismo valor nominal que les corresponde. “A partir de hoy se puede recibir de manera normal los billetes de la serie B en todos los cortes”, afirmó.

La decisión de inhabilitar temporalmente su circulación se asumió tras el accidente del avión que transportaba el cargamento de papel moneda. Espinoza dijo que la determinación se dio porque algunas personas inescrupulosas sustrajeron parte de la carga, tras el siniestro, por lo que era necesario evitar la introducción masiva de esos billetes al sistema financiero nacional.

El ministro indicó que ahora se cuenta con información precisa, gracias al verificador digital habilitado por el Banco Central de Bolivia (BCB), que permite identificar qué billetes pueden circular legalmente y cuáles corresponden al lote sustraído que no fue devuelto a las autoridades.

En la página web del BCB se habilitó un enlace hacia un verificador y en los próximos días también se emitirá un aplicativo móvil. De esta manera, cualquier persona que reciba un billete, —especialmente si está en estado nuevo, podrá ingresar el código correspondiente y confirmar si tiene validez legal.

En la página web oficial del BCB (bcb.gob.bo), se puede acceder al verificador o través de este enlace: https://www.bcb.gob.bo/?q=content/verificador-de-numero-de-serie

Cifras del cargamento

El avión transportaba 17.100.000 unidades de billetes. Se estima que, entre la destrucción y la sustracción tras el accidente, se perdió aproximadamente el 30% del total, es decir, cerca de cinco millones de billetes, de acuerdo a datos oficiales. No obstante, el ministro aseguró que el impacto económico no será significativo.

Además, aclaró que todos los billetes de 100 y 200 bolivianos no presentan ningún problema, al igual que los de la serie A.

Procesos penales

Más de 20 personas fueron detenidas y serán procesadas por robo agravado y por impedir la atención de heridos, según detalló el ministro de Economía. El caso es investigado por el BCB en coordinación con la Policía.

Señaló que cualquier persona que tenga en su poder billetes sustraídos tiene la obligación de entregarlos a las autoridades del Estado. En esos casos, no se aplicarán sanciones, siempre que no exista falsificación o intención de hacerlos circular ilegalmente.

Aclaración sobre la importación

Espinoza recordó que Bolivia no imprime su propio papel moneda. Los billetes provenían de Francia y realizaron una primera escala en Viru Viru, en Santa Cruz, antes de ser trasladados en un avión Hércules a La Paz. El envío formaba parte de una licitación internacional y correspondía a una entrega regular para la reposición de papel moneda en circulación.

Toda la pérdida está cubierta por un seguro, por lo que no tendrá impacto en el erario público, acotó.

Finalmente, el ministro indicó que se desarrolla una campaña masiva de información para que la población conozca las medidas adoptadas y utilice el verificador oficial en caso de duda sobre la legalidad de algún billete.

