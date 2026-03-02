TEMAS DE HOY:
Economía

“No implica aumento de precio”: Gobierno anuncia incorporación de aditivos a la gasolina desde el 3 de marzo

La incorporación de aditivos a la gasolina comenzará el 3 de marzo, tras cuestionamientos sobre la calidad del carburante; el Gobierno asegura que no habrá incremento de precio.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/03/2026 8:52

Imagen ilustrativa.
La Paz, Bolivia

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció que a partir del martes 3 de marzo se iniciará la incorporación nacional de aditivos estabilizantes antioxidantes en la gasolina, en respuesta a las denuncias registradas semanas atrás sobre la calidad del combustible.

La decisión se da luego de que transportistas y usuarios expresaran preocupación por el rendimiento y posibles fallas mecánicas atribuidas al carburante. Frente a ello, el mandatario aseguró que se trata de una mejora técnica destinada a optimizar el producto que llega a los surtidores del país.

“Es una mejora técnica de vanguardia y no implica aumento de precio al combustible”, afirmó el jefe de Estado.

 

Según explicó, los aditivos evitarán la degradación de la gasolina, limpiarán inyectores, eliminarán residuos acumulados y contribuirán a mejorar el funcionamiento del motor, lo que —dijo— dará mayor garantía a los conductores.

El Presidente sostuvo que la medida busca brindar tranquilidad a transportistas, comerciantes y familias que dependen del combustible para sus actividades económicas. Además, aseguró que la implementación será controlada técnicamente en las plantas estratégicas para garantizar estándares de calidad.

