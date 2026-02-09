Transporte espera reunión con el Gobierno por daños causados por combustible

Bismark Daza, ejecutivo del transporte urbano federado, pidió que el Seguro Solidario anunciado por YPFB cubra efectivamente los daños ocasionados por el combustible en mal estado.

Daza manifestó la preocupación del sector ante los daños registrados en más de 150 unidades de micros en Santa Cruz, presuntamente afectados por la mala calidad del combustible.

Señaló que esperan conocer en detalle la propuesta del Gobierno en la reunión programada con el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la ANH para este lunes, donde se abordará el denominado “Seguro Solidario” o reconocimiento económico anunciado para los afectados.

“Primero queremos escuchar cuál va a ser la propuesta del Gobierno. Esperemos que esto sea algo real y no sea un show más”, afirmó.

El dirigente explicó que varios transportistas ya realizaron reparaciones en sus motorizados, lo que implicó elevados costos económicos e incluso la pérdida de garantía en algunos vehículos nuevos.

“Hay compañeros que ya han destapado motores, han cambiado válvulas que se doblaron por la goma que afectó el sistema. Eso ya no vuelve a ser original y pierde garantía”, lamentó.

Según el sector, los problemas comenzaron hace casi tres semanas y no solo afectaron al transporte urbano, sino también a minibuses y unidades interprovinciales.

Daza indicó que confían en que el Gobierno cumpla con el resarcimiento, aunque insistió en que debe identificarse a los responsables. “Tiene que haber un responsable aquí. No puede ser solo un tema de resarcimiento. El Gobierno debe pronunciarse”, sostuvo.

La reunión con autoridades está prevista para esta jornada, en la que el transporte federado espera respuestas concretas para enfrentar las pérdidas económicas generadas por esta situación.

