“No muestran arrepentimiento”: padre del menor en coma exige justicia

El padre del menor de 15 años que permanece en estado crítico tras un combate de boxeo no autorizado denunció públicamente la falta de arrepentimiento de los involucrados. Según relató, ni el principal agresor ni quienes organizaron la pelea han mostrado empatía hacia la familia ni responsabilidad por lo ocurrido.

“En vez de sentirse arrepentidos, ellos se ríen como si no hubiera pasado nada. Dicen que fue un sparring, pero eso no es sparring”, declaró con indignación el padre del adolescente.

El menor continúa internado en terapia intensiva bajo coma inducido, sin signos de mejoría. La familia atraviesa un momento crítico, no solo por el estado de salud del joven, sino también por la situación económica que enfrentan debido a los altos costos médicos.

“Le truncaron el futuro”

El padre expresó su dolor por el impacto emocional y físico que ha dejado el hecho en la vida de su hijo. “Le truncaron toda una carrera. Tal vez él pudo ser un gran campeón, un representante de Bolivia. Le arruinaron el camino”, lamentó.

El hombre también señaló la ausencia de sensibilidad humana en los acusados, al asegurar que ninguno ha pedido disculpas ni se ha acercado a la familia para brindar apoyo.

“No sienten el dolor que uno tiene por su hijo. Es un peligro. No se lo deseo a nadie. Solo quiero que esto no le pase a ningún otro niño”, dijo conmovido.

La familia ha solicitado ayuda médica urgente al Ministerio de Salud y Deportes para el traslado del menor a un centro especializado, ya que el hospital actual no cuenta con todo el equipamiento necesario.

“Lo que más quiero es que el Gobierno nos ayude. Si no hay posibilidad de llevarlo a otro lado, que al menos ayuden a su recuperación. Mi hijo sigue en coma, no reacciona”, imploró.

Según informaron, la deuda médica supera los 38 mil bolivianos, cifra que no han logrado cubrir en su totalidad. El padre apeló a la solidaridad de la población para continuar con el tratamiento intensivo.

Proceso judicial en curso

El caso ha derivado en la detención preventiva del principal agresor, y la aprehensión del instructor de boxeo, cuya defensa legal ha impugnado la medida. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas, incluidas grabaciones de seguridad del gimnasio donde ocurrió el combate.

La familia espera que el proceso avance y que los responsables no queden en libertad sin consecuencias. “Yo quiero que se llegue hasta lo último y saber qué le pasó a mi hijo. Que haya justicia y que esto no vuelva a pasar con ningún otro niño”, expresó el padre.

Mira la programación en Red Uno Play