Inauguran Casa Judicial en Cotoca con inversión millonaria

El Tribunal Supremo de Justicia entrega una infraestructura clave para la descentralización legal.
06/02/2026 23:37
El Tribunal Supremo de Justicia marcó un hito al inaugurar oficialmente la nueva Casa Judicial en el municipio de Cotoca. Esta imponente obra demandó una inversión de 18 millones de bolivianos y ya se encuentra brindando servicios esenciales a toda la comunidad.
La infraestructura destaca por integrar en un solo espacio a Derechos Reales, juzgados especializados y una moderna Cámara Gesell para la protección de víctimas.
Romer Saucedo, presidente del TSJ, subrayó: “Brinda todas las condiciones para el municipio de Cotoca”.
La consolidación de este proyecto fue posible gracias a la contraparte municipal destinada al equipamiento y funcionamiento del recinto. "Cotoca es un municipio muy importante para Santa Cruz por la cantidad poblacional que tiene y merecía que se le dé esta casa judicial", puntualizó la autoridad judicial durante el acto central.
