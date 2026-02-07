Inauguran Casa Judicial en Cotoca con inversión millonaria

El Tribunal Supremo de Justicia marcó un hito al inaugurar oficialmente la nueva Casa Judicial en el municipio de Cotoca. Esta imponente obra demandó una inversión de 18 millones de bolivianos y ya se encuentra brindando servicios esenciales a toda la comunidad.

La infraestructura destaca por integrar en un solo espacio a Derechos Reales, juzgados especializados y una moderna Cámara Gesell para la protección de víctimas.

Romer Saucedo, presidente del TSJ, subrayó: “Brinda todas las condiciones para el municipio de Cotoca”.

La consolidación de este proyecto fue posible gracias a la contraparte municipal destinada al equipamiento y funcionamiento del recinto. "Cotoca es un municipio muy importante para Santa Cruz por la cantidad poblacional que tiene y merecía que se le dé esta casa judicial", puntualizó la autoridad judicial durante el acto central.

