“No es negligencia, sino un error de logística en la gasolina”, afirmó Álvaro Ríos

El especialista señala que no se trata de negligencia, sino de errores logísticos en la entrega de combustible que afectaron el funcionamiento de los vehículos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/02/2026 22:24

Álvaro Ríos, experto en hidrocarburos.
Santa Cruz, Bolivia

El analista energético Álvaro Ríos se refirió a los recientes problemas en vehículos del país, que estarían relacionados con la calidad de la gasolina distribuida por YPFB.

“Hay todavía cierta incertidumbre sobre lo que ha pasado, pero creo que YPFB, en su buen deseo de mejorar la logística de transporte, ha cometido errores en el abastecimiento que han derivado en problemas para los vehículos”, explicó Ríos.

El especialista señaló que el mal estado de la gasolina podría haber ocasionado fallas mecánicas en motores y otros sistemas de transporte.

“Puede ser que se haya mezclado combustible de manera incorrecta o que no se hayan seguido los estándares adecuados. Esto ha afectado a los vehículos, aunque no creo que haya sido por negligencia, sino por la intención de optimizar la logística en una empresa que recibieron con muchos problemas”, añadió.

Ríos insistió en que la intención de YPFB habría sido mejorar la distribución de combustibles, pero que el resultado no fue el esperado.

“Mi teoría es que aquí hubo buena intención de hacer una mejor logística, pero se produjo una equivocación que afectó a los usuarios. Voy a dejar que las autoridades confirmen o nieguen mi versión”, concluyó.

