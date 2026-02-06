Si estás planeando viajar este fin de semana, toma nota. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este viernes sobre el estado actualizado de la Red Vial Fundamental, conformada por 83 tramos en todo el país.

De acuerdo con el reporte oficial del 6 de enero, aunque gran parte de las rutas se encuentra habilitada, existen varios sectores con restricciones, bloqueos, desvíos y pasos controlados, debido a trabajos de mantenimiento, construcción, hundimientos y factores climáticos.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización, especialmente en los puntos críticos.

Tramos con observaciones por departamento

La Paz

En el tramo Puente Chaco – Puente Villa, rige una restricción por obras en la carretera Unduavi–Chulumani (tramos 2A y 2B).

Horarios habilitados:

Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00

Domingos y feriados: 08:00 a 13:00

Santa Cruz

San Germán – Obispo Santistevan – Puente Ichilo : transitable con desvíos por nuevo par vial.

Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo) : hundimientos, solo un carril habilitado.

La Angostura – El Torno : intransitable por bloqueo en Puente Limoncito.

El Torno – La Guardia: intransitable por bloqueo en Puente Santa Martha.

Se recomienda buscar rutas alternas.

Cochabamba

En Llavini (acceso a Sivingani – Bombeo) hay restricciones con cortes programados, alternando horarios de circulación y cierres temporales.

Beni

El tramo Santo Domingo – Monte Grande presenta restricción especial, ya que el trazado se encuentra en evaluación técnica.

Pando

Km 185 – La Floresta (Monte Alegre – San Miguel) : transitable con desvíos por obras.

Conquista – El Sena: transitable con desvíos.

Precaución por nubosidad frecuente.

Tarija

El tramo Itacua – La Central (Isiri) tiene circulación por horarios:

07:00 a 09:30

10:30 a 12:00

13:30 a 15:30

16:30 a 18:00

Bloqueos, obras y desvíos: así están las carreteras hoy en Bolivia. Foto ABC.

Recomendaciones para viajeros

La ABC recordó que las condiciones de las carreteras pueden cambiar rápidamente por lluvias, derrumbes o bloqueos, por lo que pidió:

Verificar el estado de las rutas antes de viajar

Respetar los horarios habilitados

Circular con precaución

Atender la señalización

Evitar conducir de noche en zonas críticas

El reporte actualizado puede consultarse en la página oficial de la ABC.

Mira la programación en Red Uno Play