¿Habrá juegos con agua? Gobierno pone reglas para el Carnaval 2026

El Carnaval 2026 se vivirá con más conciencia y menos desperdicio. El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua emitió la Resolución Ministerial Nº 075/2026, que restringe el uso inapropiado del agua potable en todo el territorio nacional, especialmente durante las celebraciones carnavaleras.

La normativa establece como prioridad proteger el acceso al agua para el consumo humano, frente a prácticas como los tradicionales juegos con globos, baldes o mangueras, que generan un alto nivel de derroche.

“Se restringe el uso inapropiado del agua potable durante las festividades de Carnaval, evitando el desperdicio del líquido elemento”, señala el primer punto resolutivo del documento oficial.

Carnaval con alegría… y responsabilidad

La viceministra de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, Viviana Mariscal, exhortó a la población a festejar con entusiasmo, pero también con compromiso ambiental.

“Queremos un Carnaval lleno de alegría, pero responsable, que cuide el agua y garantice su acceso para todas las familias”, expresó.

La autoridad informó que la aplicación de la medida será coordinada con:

Gobiernos departamentales y municipales

Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable (EPSAS)

Autoridad de Fiscalización y Control Social (AAPS)

Estas instancias se encargarán de supervisar el cumplimiento de la resolución en sus respectivas jurisdicciones.

¿Qué busca evitar la norma?

Con esta disposición, el Gobierno pretende frenar:

El uso excesivo de mangueras

El llenado masivo de globos con agua potable

Los juegos con baldes o piscinas improvisadas

El desperdicio en vía pública

La medida apunta a fomentar formas alternativas de celebración, sin poner en riesgo un recurso vital.

Cuidar el agua también es parte del Carnaval

Las autoridades recordaron que Bolivia enfrenta desafíos en el acceso al agua, especialmente en temporadas secas, por lo que cada gota cuenta.

“El Carnaval puede ser divertido sin necesidad de desperdiciar”, enfatizaron.

