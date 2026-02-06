Atención: estos son los puntos de bloqueo que persisten en Santa Cruz por la calidad de la gasolina

Este viernes, la Federación de Moto Taxi de Cuatro Cañadas inició un bloqueo de carretera, denunciando que la gasolina defectuosa ha provocado daños mecánicos y gastos adicionales en repuestos para cientos de trabajadores del sector.

Los dirigentes señalaron que la medida busca visibilizar la problemática y exigir al Gobierno nacional una solución inmediata y resarcimiento por los daños. Aseguran que se mantendrán firmes hasta obtener respuestas concretas.

Estos son los puntos de bloqueo que persisten en Santa Cruz. FOTO: GRUPO REAL BOLIVIA.

El Torno mantiene bloqueo indefinido

En el municipio de El Torno, los mototaxistas reinstalaron un bloqueo indefinido, también en protesta por la calidad del combustible. La medida fue confirmada a El Mañanero por Wilder Vargas, presidente del sector, quien afirmó que más de mil motocicletas habrían quedado dañadas, dejando a talleres mecánicos completamente saturados.

“Nosotros como mototaxistas de El Torno estamos cansados por el tema de la mala calidad del combustible, de parte del Gobierno que no hay pronunciamiento hasta la fecha”, manifestó el dirigente.

Según Vargas, la federación local agrupa a unos 5.000 trabajadores, todos dependientes de sus motorizados para generar ingresos diarios. La protesta fue definida en asamblea y, aseguran, no se levantará hasta que autoridades nacionales lleguen al municipio para dialogar.

Bloqueos levantados en Limoncito y Santa Martha

Aunque inicialmente los puntos de bloqueo también se extendieron a Limoncito y Santa Martha, durante la jornada se confirmó que en ambas zonas la medida fue levantada, restableciendo la circulación vehicular. No obstante, otros sectores continúan movilizados.

Los movilizados aseguran que no han recibido ningún contacto oficial.

“Hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta de parte del Gobierno, no nos han buscado y nosotros vamos a seguir más firmes que nunca, el bloqueo es indefinido”, remarcó Vargas.

Protestas en expansión

Reportes locales señalan que aún persisten bloqueos en Mairana, Los Negros y Samaipata, sumando varios puntos de conflicto en rutas provinciales. Además, dirigentes advirtieron que regiones como Guarayos, San Julián y Concepción podrían sumarse a las medidas en las próximas horas.

Los movilizados no descartan asumir acciones más radicales si no son escuchados por las autoridades.

La versión de YPFB

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), su presidente Yussef Akly explicó que se detectó gasolina fuera de especificación en algunas plantas debido a la presencia de goma y manganeso. Según la estatal, los volúmenes observados fueron aislados y no deberían seguir en circulación.

Las irregularidades habrían sido identificadas en Trinidad, Montero y Oruro, según el informe técnico.

Convocatoria al diálogo

Ante el aumento de la conflictividad, el Comité pro Santa Cruz convocó a dirigentes del sector mototaxi del norte integrado a una reunión de diálogo prevista para el lunes 9 de febrero, con el objetivo de buscar soluciones a la crisis del combustible. Representantes del sector habrían confirmado su asistencia.

Mientras tanto, los mototaxistas advierten que las medidas de presión continuarán hasta recibir respuestas oficiales y soluciones concretas.

