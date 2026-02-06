Bebé de 17 días en terapia intensiva por chikungunya: 1.030 casos en Santa Cruz

Las autoridades sanitarias del departamento de Santa Cruz manifestaron su preocupación ante el incremento sostenido de casos de chikungunya. Actualmente se reportan 1.030 casos, cifra que mantiene en alerta al sistema de salud, especialmente tras confirmarse que un recién nacido se encuentra internado en terapia intensiva.

El epidemiólogo Dr. Roberto Tórrez explicó que el chikungunya forma parte de las arbovirosis como el dengue y el zika, que suelen iniciar con fiebre súbita y malestar general. Sin embargo, señaló que lo que distingue a esta enfermedad es el fuerte dolor en las articulaciones.

“Fiebre más dolor articular debe ser motivo para acudir inmediatamente al sistema de salud”, enfatizó el especialista.

Síntomas en niños y adultos

El Dr. Tórrez aclaró que en los adultos el dolor articular es el síntoma más característico, mientras que en los niños puede ser más difícil de identificar.

“Los niños no siempre expresan bien el dolor. Por eso, ante cualquier episodio de fiebre, se debe acudir de inmediato a un centro de salud”, recomendó.

Caso del recién nacido

En el Hospital de Niños se atiende actualmente a un neonato de 17 días de nacido, quien cursa la enfermedad con una evolución favorable, aunque su estado inicial fue crítico. El bebé incluso tuvo que someterse a una cirugía intestinal por una condición de base.

Según el especialista, cuando se trata de chikungunya congénito, los síntomas pueden ser distintos:

Lesiones en la piel

Coloración oscura en la punta de la nariz

Letargia

Dificultad para alimentarse

Llanto persistente

Recomendaciones para prevenir el contagio

Las autoridades insisten en que la prevención es fundamental para frenar la propagación del mosquito transmisor.

Medidas:

Eliminar recipientes que acumulen agua en los hogares

Mantener patios y viviendas limpios

Usar repelente en personas que pueden aplicarlo

Colocar mosquiteros, especialmente en recién nacidos

Mujeres embarazadas deben extremar el uso de repelente y protección contra mosquitos

“Si eliminamos los criaderos en casa, reducimos la presencia del mosquito. Es una tarea de todos”, recordó el Dr. Tórrez.

