Salud

Paro en salud paraliza la atención en el Hospital Japonés de Santa Cruz

Pacientes de distintos municipios denunciaron que, pese a contar con cita médica, no fueron atendidos ni reprogramados a causa del paro en el sistema de salud.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/01/2026 7:41

Santa Cruz, Bolivia

El paro en el sistema de salud continúa afectando gravemente a la población. Este martes se cumple el segundo día del paro de 48 horas convocado por la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes), al que se suma una medida de presión de 96 horas por parte de los trabajadores en salud, lo que ha paralizado la atención médica en distintos centros, entre ellos el Hospital Japonés, en la capital cruceña.

La sala de espera destinada a la entrega de fichas médicas se encuentra completamente vacía, reflejando la suspensión total de la atención en especialidades durante la semana o mientras dure la medida de presión.

Pacientes que llegaron desde distintos municipios se encontraron con la sorpresa de no ser atendidos ni reprogramados.

 

Una paciente que llegó desde Cotoca, derivada por una hemorragia, lamentó que sea la tercera vez que acude al hospital sin recibir atención.

“Ya son dos o tres veces que vengo y no me atienden. Me mandaron desde Cotoca por una hemorragia y cada vez es tiempo y dinero perdido”, relató.

 

Otra persona expresó su molestia por la falta de soluciones y responsabilizó a las autoridades por el conflicto. “Uno viene desde lejos, deja sus obligaciones y ni siquiera nos reprograman. Los perjudicados siempre somos los pacientes”, manifestó.

Según se informó, la atención en el Hospital Japonés permanecerá suspendida al menos hasta el viernes, mientras continúan las medidas de presión en el sector.

