Sector salud ratifica nuevo paro de 96 horas en Santa Cruz

Los trabajadores de salud cumplen hoy su duodécimo día de huelga de hambre instalada en las puertas de la Quinta Municipal en la capital cruceña. La medida extrema surge ante la falta de pago de dos meses de sueldo por parte de la Alcaldía y deudas pendientes de la Gobernación con los ítems prefecturales.

La falta de respuestas oficiales ha forzado al sector a radicalizar sus acciones con un paro de 96 horas.

El representante del sector salud afirmó: “Queremos hacer conocer que esta medida la estamos asumiendo conjuntamente con compañeros de hospitales del tercer nivel”.

La dirigencia asegura que la protesta no cesará hasta que las autoridades cumplan con la totalidad de los beneficios laborales y la regularización de aportes patronales.

“La única forma para que nosotros podamos levantar la huelga de hambre es que la Alcaldía pague los dos sueldos que debe, pague un año de subsidio y se ponga al día en la Caja Nacional para que podamos recibir atención”, demandó el vocero.

Los trabajadores advirtieron que mantendrán la suspensión de servicios, señalando que el paro es hasta el jueves 22 de enero.

