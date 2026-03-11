Advierten aumento de mosquitos tras las intensas lluvias en Santa Cruz

La alerta por chikungunya se mantiene vigente en el departamento cruceños, y se advierte que, debido a las recientes lluvias, podría registrarse un nuevo brote en los próximos 15 días.

Rolando Franco, especialista en erradicación de vectores, explicó que el ciclo de vida del mosquito transmisor dura entre 10 y 15 días, por lo que es fundamental eliminar cualquier criadero de larvas en casas y barrios.

“Mientras las larvas permanecen en el agua, siguen vivas. Por eso es indispensable vaciar recipientes con agua y aplicar los productos químicos correspondientes”, señaló.

El especialista destacó la importancia de la fumigación, sobre todo en condiciones de alta humedad. “El químico se aplica principalmente cuando las larvas evolucionan; una vez que el mosquito ya vuela, la fumigación ayuda a controlar su población. Se pueden usar tanto líquidos como productos en humo, dependiendo de la situación”, indicó.

Franco recordó que el control del mosquito es un trabajo colectivo: “Si un vecino mantiene agua estancada, el producto pierde eficacia. Es un esfuerzo comunitario, cada hogar debe colaborar”.

Además, mencionó que los productos como Darvigen pueden aplicarse a las larvas entre los 5 y 10 días de vida para prevenir su proliferación y expansión. “Mientras haya humedad, el mosquito se reproduce rápidamente, por eso la prevención debe ser constante”, finalizó.

Las autoridades instan a la población a extremar las medidas de higiene, especialmente en este periodo lluvioso, para evitar que la enfermedad se propague.

