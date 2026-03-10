Los casos de Chikungunya continúan en ascenso en el departamento de Santa Cruz. Solo la semana pasada se confirmaron 691 nuevos contagios, elevando a 5.000 la cifra de personas afectadas por la enfermedad, que ya ha cobrado la vida de seis personas.

El gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes), Carlos Hurtado, informó que actualmente 30 pacientes reciben atención en diferentes centros médicos, mientras que cinco se encuentran internados en unidades de terapia intensiva.

En relación con la minga de limpieza realizada el pasado fin de semana, Hurtado explicó que más de 1.000 personas participaron en la campaña destinada a contener la epidemia en la capital cruceña.

Durante la jornada se logró retirar 20 toneladas de basura, que representaban potenciales criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad.

“Hemos visitado 2.620 familias y se han identificado 60 pacientes con síntomas, quienes fueron derivados a centros de salud. Nos queda pendiente visitar el Distrito 11, actividad que fue reprogramada debido a las lluvias registradas”, indicó.

Influenza también preocupa

Hurtado señaló que otra enfermedad que genera preocupación entre las autoridades sanitarias es la Influenza, que hasta la fecha registra 618 casos positivos y tres personas fallecidas en el departamento.

