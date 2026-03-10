Talento boliviano en Hollywood: Fernando Gamarra aparece en “La Ley y el Orden”

El actor boliviano Fernando Gamarra suma un nuevo logro internacional al formar parte de un episodio de la popular serie policial Law & Order, una de las franquicias más influyentes de la televisión estadounidense.

La noticia fue compartida por el propio artista a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por participar en la producción que se filma en Nueva York.

Un episodio dirigido por Juan José Campanella

El capítulo en el que participa Gamarra cuenta con la dirección del cineasta argentino Juan José Campanella, ganador del premio de la Academia por la película El secreto de sus ojos.

Para el actor boliviano, trabajar bajo la dirección del reconocido realizador fue una experiencia especial dentro de su carrera.

“Es un verdadero honor haber sido dirigido por un director consagrado y ganador del Oscar. Gran profesional y persona. Reímos bastante al trabajar la escena”, comentó.

El episodio se emitirá en marzo

Según explicó Fernando Gamarra, su participación corresponde al episodio 17 de la temporada actual, el cual podría emitirse el 19 de marzo.

El capítulo también podría estar disponible posteriormente en plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, donde varias temporadas de la serie ya forman parte del catálogo.

“Estoy muy feliz de compartir mi papel como coprotagonista en ‘La Ley y el Orden’. Argentina y Bolivia presentes en una de las mejores series”, escribió el actor en sus redes.

Talento boliviano en la pantalla internacional

Con esta participación en Law & Order, Fernando Gamarra consolida su presencia en la industria audiovisual internacional y abre nuevas oportunidades para visibilizar el talento boliviano en producciones de alcance global.

El actor también agradeció el respaldo de su agencia The Talent Express, que acompaña su carrera artística.

