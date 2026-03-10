Así será la metodología del debate para la Gobernación de Santa Cruz

El debate de candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, previsto para este miércoles 11 de marzo a las 21:00, contará con una metodología definida para garantizar igualdad de condiciones entre los 11 postulantes que participarán en el encuentro.

Debido al número de candidatos inscritos, el debate se desarrollará en dos bloques, cuya conformación fue definida mediante un sorteo realizado la mañana de este martes.

Cada candidato tendrá 2 minutos y 30 segundos para realizar su intervención inicial, en la que deberá presentar sus propuestas en función de los ejes temáticos establecidos para el debate.

Posteriormente se desarrollará una ronda de preguntas entre los postulantes, siguiendo el orden definido en el sorteo de ubicación. El formato contempla el respeto a los principios de igualdad de oportunidades, además de los derechos de réplica y dúplica durante el intercambio de ideas.

Los ejes temáticos que guiarán el debate son Desarrollo Humano (salud, educación y oportunidades), Desarrollo Económico Productivo (generación de empleo, apoyo a emprendedores, autonomía fiscal y competencias de la Gobernación) y Medio Ambiente y Gestión de Riesgo (prevención de desastres naturales, políticas ambientales y posibles reformas al estatuto).

Este espacio forma parte de las actividades promovidas por el Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos y pueda emitir un voto informado en las elecciones subnacionales.

Mira la programación en Red Uno Play