Candidatos a la Alcaldía cruceña exponen sus propuestas ante empresarios en foro de Cainco

Los candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra participan este martes en un foro organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), donde presentan sus propuestas y planes de gobierno ante empresarios privados y asociados a la institución.

El gerente de Cainco, Luis Fernando Strauss, explicó que el encuentro busca generar un espacio para que los postulantes expongan sus iniciativas y el sector empresarial pueda conocer sus planteamientos y despejar inquietudes.

“Aguardamos una jornada productiva. Cada candidato tiene un tiempo de 20 minutos para presentar sus propuestas y luego participarán en un lobby donde serán interpelados por nuestros asociados”, señaló Strauss.

El foro forma parte de las actividades impulsadas por el sector empresarial para conocer las propuestas de los aspirantes al gobierno municipal de la capital cruceña. La semana pasada desarrollaron la misma actividad con candidatos a la Gobernación de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play