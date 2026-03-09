TED confirma debate con los 11 candidatos a la Gobernación cruceña este miércoles

Los 11 candidatos a la Gobernación de Santa Cruz confirmaron su participación en el debate público programado para este miércoles 11 de marzo, informó el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), Marco Antonio Monasterio.

La autoridad explicó que este lunes tiene previsto reunirse con los delegados de las 11 organizaciones políticas que disputan la Gobernación para socializar los ejes temáticos y la metodología que se aplicará durante el encuentro.

“Mañana se realizará el sorteo de ubicación de los candidatos para el debate en los dos bloques que se están estableciendo, con el objetivo de tener un debate eficiente y práctico para la ciudadanía”, señaló Monasterio.

El titular del TED agregó que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) remitió dos ejes temáticos para el debate, mientras que el TED deberá incorporar un tercer tema.

En cuanto al escenario donde se desarrollará el evento, Monasterio indicó que aún no se ha definido el lugar, aunque ratificó que la fecha y la hora se mantienen: el miércoles 11 de marzo a las 21:00.

Mira la programación en Red Uno Play